મોદી સરકારે ત્રણ વર્ષમાં ૩.૫૫ લાખ ઘર બનાવ્યા

કેન્દ્ર સરકારે વર્ષ ૨૦૨૨ સુધીમાં દેશના તમામ નાગરીકોને પોતાનુ ઘર મળી રહે તે માટે ખાસ યોજના તૈયાર કરી છે. આ અંગે માહિતી આપતા કેન્દ્રીય શહેરી વિકાસ મંત્રી એમ વૈંકેયા નાયડુએ જણાવ્યુ હતું કે સરકાર જે ઝડપથી આવાસનીતિ ઉપર કામ કરી રહી છે. તે જાતા વર્ષ ૨૦૨૨ સુધી ભારતની આઝાદીની ૭૫મી વર્ષગાંઠ ઉપર દેશના તમામ નાગરીકોને પાકુ મકાન મળી રહેશે. કેન્દ્રમાં મોદી સરકારના ૩ વર્ષ પુરા થવાના ભાગરૂપે પોતાના મંત્રાલયની સિદ્ધીઓ અંગે માહિતી આપતા વૈંકેયા નાયડુએ જણાવ્યુ હતું કે અમારી સરકાર ગરીબી નિવારણ અને સૌને ઘર પુરૂ પાડવાના માર્ગ પર ખૂબ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. આ માટે સરકારે ખાસ યોજના પણ તૈયાર કરી છે.

નાયડુએ જણાવ્યુ હતું કે સ્માર્ટ સીટીનો મામલો હોય કે પછી ગામડા, શહેરો અને કસબાઓના વિકાસનો તમામ જગ્યાએ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત તમામ લોકોને પાકા મકાન પુરા પાડવા માટે આયોજનબદ્ધ રીતે કામ થઈ રહ્યુ છે. સૌનો સાથ અને સૌનો વિકાસ મંત્ર સાથે સરકાર ગરીબ અને આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના લોકો પર વિશેષ ધ્યાન આપી રહી છે. નાયડુએ જણાવ્યુ હતું કે યુપીએ સરકારે ૧૦ વર્ષમાં જેટલા ઘર ગરીબોને ફાળવ્યા હતા તેટલા ઘર એનડીએ ૩ વર્ષમાં લોકોને ફાળવી ચુકી છે. તેમજ જે ઝડપથી અમારી સરકાર લોકોને ઘર ફાળવી રહી છે તે જાતા હવે એ દિવસ દૂર નથી કે દેશના દરેક નાગરીક પાસે પોતાનુ ઘર હશે. નાયડુએ જણાવ્યુ હતું કે મોદી સરકારે ૩ વર્ષમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત એક લાખ કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરી ૨૦૮૮ શહેરો અને કસબાઓમાં ૧૭ લાખ ૩૩ હજાર ઘરોનું નિર્માણ કર્યુ છે. ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકો માટે ૧૨ લાખ ઘર બનાવાયા છે. તેમજ લોકોને ઘર ખરીદવા ઉપર લોનના વ્યાજમાં ૪ ટકાની છૂટ આપવામાં આવી રહી છે. તેમજ સમયસર ચુકવણી કરતા લોકોને આ છૂટ ૬.૫ ટકા સુધી મળી શકે તેમ છે.

