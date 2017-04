પૂર્વોત્તરમાં ૪ દિવસ સુધી ભારે વરસાદની આગાહી

ભારતમાં ફરી એકવાર હવામાનમાં પલ્ટો આવ્યો છે. છેલ્લા ૨૪ કલાક દરમ્યાન પુર્વોત્તરના ત્રિપુરા અને મેઘાલયમાં મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ઝરમર વરસાદ નોધાયો છે. ત્રિપુરાના કેટલાક વિસ્તારોમાં ઝડપી પવન ફુંકાવાની સાથે જારદાર વરસાદ પડ્યો છે. હવામાન વિભાગનુ કહેવુ છે કે ત્રિપુરા અને મઘાલય સહિત સમગ્ર પુર્વોત્તર ભારતમાં આગામી દિવસોમાં વાતાવરણ વાદળછાયુ રહે છે. તેમજ આગામી ચાર દિવસ સુધી અરૂણાચલ પ્રદેશ, ત્રિપુરા, મેઘાલય, આસામ, મિઝોરમ, મણીપુર અને નાગાલેન્ડમાં ઝરમર વરસાદ યથાવત રહેશે. હવામાન વિભાગે આગામી ચાર દિવસ સધી પુર્વોત્તર ભારતના તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મજબ આગામી ૨૪ કલાકમાં આસામ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને વહિવટી તંત્રને સતર્ક રહેવા માટે જણાવી દેવામાં આવ્યુ છે. હવામાન વિભાગનુ કહેવ છે કે આગામી ૨૪ એપ્રિલના રોજ અરૂણાચલ પ્રદેશના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદના કારણે ભેખડઘસી પડવા જેવી ઘટનાઓ પણ સામે આવી શકે છે.

વરસાદનો આ સીલસીલો ૨૪ એપ્રિલ સુધી ચાલુ રહેશે. ત્યાર બાદ ફરી એકવાર ગરમીનો પ્રકોપ વધશે. હવામાન વિભાગનુ કહેવુ છે કે પુર્વોત્તર ભારતના વાતાવરણમાં આવેલા આ નાટ્યાત્મ પલ્ટાના કારણે આગામી ચાર દિવસ સુધી ગુજરાત સહિતના અન્ય રાજ્યોના લોકોને પણ કાળઝાળ ગરમીમાંથી રાહત મળશે. મહત્વનું છે કે છેલ્લા ૧૦ દિવસથી ગુજરાત સહિત ઉત્તરભારત અને મધ્ય ભારતમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે, જેના કારણે લોકોની હાલત કફોડી બનેલી છે. ત્યારે આવી Âસ્થતિમાં વાતાવરણમાં આવેલ આ પલ્ટાના કારણે આગામી એક સપ્તાહ સુધી લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી શકે છે.

