સોમનાથમાં દેશના એકમાત્ર પ્રથમ થ્રીડી ઇફેકટ લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો નો મુખ્યમંત્રીએ શુભારંભ કરાવ્યો

અરબી સમુદ્વ તટે બિરાજમાન હિન્દુઓનાં આસ્થા કેન્દ્ર સમા સોમનાથ મંદિરના ભવ્ય ઐતિહાસીક સાંસ્કૃતિક વારસાને ઉજાગર કરતો દેશનો પ્રથમ એકમાત્ર અદ્યતન થ્રીડી ટેકનોલોજીવાળા અને સદીના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચનના અવાજમાં ડબ એવો લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શોનો રાત્રીના નવેક વાગ્યે મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણી, યુપીના નાયબ મુખ્યમંત્રી દિનેશ શર્મા, સંગઠન મંત્રી વી.સતીષજી, નાયબ મુખ્યમંત્રી નિતીન પટેલ, જીતુભાઇ વાઘાણી, મંત્રી ગણપત વસાવા, જશાભાઇ બારડ, રાજેશ ચુડાસમા, ઝવેરીભાઇ ઠકરાર, જગદીશ ફોફંડી સહીતના મંત્રીમંડળના સભ્યો તથા ભાજપના નેતાઓ અને યાત્રીકોની હાજરીમાં શુભારંભ કરી નિહાળ્યો હતો.

આ તકે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ જણાવેલ કે, સોમનાથના ભવ્ય ઐતિહાસીક વારસાથી આજની યુવા પેઢીને અવગત કરાવવા માટેનું એક ઉમદા કાર્ય લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો બની રહેશે. રાજય સરકાર દ્રારા સીનીયર સીટીઝનનો માટે શ્રવણ યાત્રાની યોજનાનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં રાજય સરકાર સીનીયર સીટીઝનોની રાજયના ધાર્મીક યાત્રાના સ્થળોએ પ્રવાસ-યાત્રાનો અડધો ખર્ચ ભોગવશે. આ અદ્યતન લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો બંગ્લોરની ઇડીસી કંપનીએ બે ભાષા અંગ્રેજી અને હિન્દીમાં સ્પેશ્યલ લાઇટીંગ ઇફેક્ટ સાથે થ્રી ડી પ્રોજેક્સન, મેપીંગ લાઇટિંગ ડિઝાઇનીંગ અને પ્રોગામિંગ અત્યાધુનિક કંટ્રોલરૂમ અને કેબલ ટ્રેન્ચની કામગીરી, ૨૦૦ લેઝર લાઇટ અને કંટ્રોલ પેનલ સાથે શો તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. આ શો ૩પ મિનિટનો છે. આ લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો તૈયાર કરવા પાછળ રૂ. ૪.૯૦ કરોડનો ખર્ચ થયો હોવાનું જાણવા મળેલ છે.

