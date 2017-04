જાષીપુરામાં મહિલાને માર મારી, ધમકી આપ્યાની ફરીયાદ

જૂનાગઢના જાષીપુરામાં માથાભારે શખ્સોની અવર જવર સામે અણગમો રાખતા પડોશી મહિલાના ઘરમાં જઈ માર મારી અને ધમકી આપ્યાનો બનાવ પોલીસમાં નોંધાતાં પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.

આ અંગે પોલીસમાંથી પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ જાષીપુરાની ત્રિમૂર્તિ સોસાયટીમાં રહેતા સંગીતાબેન ચંદુ ચત્રભુજ લખલાણી (ઉ.વ. ૩પ)ના ઘર પાસે રહેતા દિલીપ ડોડીયાના ઘરે ડાયા રબારી સહિતના માથાભારે શખ્સોની અવર જવર હોય ફરીયાદીને સારા સંબંધો ન હોય આ વાતનું મનદુઃખ રાખીને દિલીપ ડોડીયા, ડાયા રબારી (રે. ઓઘડનગર) તેમજ બે અજાણ્યા શખ્સોએ સંગીતાબેન લખલાણીના ઘરમાં ઘુસી, માર મારી, છરીથી હુમલો કરી, ડાબા હાથમાં ઈજા કરી, મારી નાખવાની ધમકી આપતાં આ અંગે ‘બી’ ડીવીઝન પોલીસે ગુન્હો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

