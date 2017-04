ગુજરાતનાં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના હસ્તે સોમનાથ ખાતે ગઈકાલે લોગો અને વેબસાઈટ લોન્ચ કરવામાં આવી હતી અને ખાનગી એજન્સીની એક વર્ષ માટે સોમનાથ સહિત ગુજરાતનાં આઠ યાત્રાધામોને દિવસ-રાત સફાઈની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે તેવા નિર્દેશો મળી રહ્યાં છે

