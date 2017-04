જૂનાગઢ સહિત સોરઠમાં તાપમાનનો પારો નીચે જતાં લોકોએ રાહત અનુભવી છે આજે સવારથી જ વાદળછાયાં વાતાવરણ વચ્ચે ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે.

