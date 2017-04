જૂનાગઢ શહેરમાં ગઈકાલે એક મહિલા ખરીદી કરવા નીકળેલ ત્યારે તેમનું પર્સ ખોવાઈ ગયું હતું આ પર્સ કાળવા ચોકમાં ફરજ બજાવતાં ટ્રાફિક બ્રિગેડનાં પંકજ કાળાભાઈ સારીખડા અને વિમલ રમણીકભાઈ વાઘેલાને મળતાં રૂ.પપ૦૦ની રોકડ ભરેલું પર્સ ખરાઈ કરી અને આ મહિલાને પરત આપી અને પ્રમાણિકતાનું ઉદાહરણ પુરૂં પાડયું છે

