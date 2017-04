ગુજરાતનાં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનાં હસ્તે રાજય સરકારનાં મહેસુલ ખાતાએ તૈયાર કરેલી સાલ ૧૪૦૭થી લઈને ર૦૧૭ સુધીનો રાજયના લેન્ડ રેકોર્ડનો ઈતિહાસ ૧ર૦૦ પાનાની બુકનું ગઈકાલે રાજકોટ ખાતે વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું.

