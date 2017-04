ઉનાળાની શરૂઆત સાથે જ જૂનાગઢ અને સૌરાષ્ટ્રમાં કેસરકેરીનું આગમન થઈ ચુકયું છે જા કે ચાલુ વર્ષે ગત વર્ષની સરખામણીએ ૧ મહિનો વહેલી કેરીની શાખ પડતાં મોસમ શરૂ થઈ ગઈ હતી અને જેને કારણે કેરીની સીઝન ૧ માસ વહેલી પૂર્ણ થશે તેમ મનાય છે

