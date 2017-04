હવે માત્ર રૂ.૨૫૦૦માં કરી શકાશે કલાકની હવાઈ સફર

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ઉડાન Âસ્કમ અંતર્ગત શિમલાથી દિલ્હી વચ્ચેની પ્રથમ ફ્લાઈટ સેવાનો પ્રારંભ કરાવ્યો. ઉડાન યોજનાની ઓક્ટોબર ૨૦૧૬માં રીઝનલ કનેક્ટીવીટી Âસ્કમ અંતર્ગત કરવામાં આવી હતી. આ મહત્વકાંક્ષી Âસ્કમનો ઉદ્દેશ્ય દેશના નાના શહેરોને હવાઈ સેવાથી જાડવાનો છે. તેમજ હવાઈ સેવાને સસ્તી બનાવીને સામાન્ય લોકો સુધી તેને પહોંચાડવાનો છે. આજે શિમલા-દિલ્હીની સાથે-સાથે કડપ્પા-હૈદરાબાદ અને નાંદેડ-હૈદરાબાદ રુટ પર પણ ફ્લાઈટ સેવા શરુ કરવામાં આવી છે. આ અંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યુ હતું કે ભારત એ યુવાશÂક્તથી ભરેલો દેશ છે. આ યુવાનોને જા તક મળે તો તે દેશની તકદીર અને તસ્વીર બદલી દેવાનુ સામર્થ્ય ધરાવે છે. સમગ્ર દુનિયા જાણે છે કે હવાઈ સેવાની સૌથી વધુ સારી તકો ભારતમં છે. પહેલા એવી ધારણા હતી કે, હવાઈ યાત્રા માત્ર રાજા-મહારાજાઓ માટે છે જેથી એર ઈÂન્ડયાનો લોગો પણ મહારાજ હતા. વડાપ્રધાને જણાવ્યુ હતું કે જ્યારે દેશમાં અટલજીની સરકાર આવી ત્યારે ઉડ્ડયનમંત્રી રાજીવ પ્રતાપજીએ આ લોકો બદલવાની ભલામણ કરી હતી. તેમની સરકારે દેશમાં પ્રથમ વખત એવીએશન પોલીસી લાવી. જેના કારણે આજે ચંપલ પહેરનાર સામાન્ય માણસ પણ હવાઈ યાત્રા કરી શકે છે. વડાપ્રધાને જણાવ્યુ હતું કે, ટેક્સીમાં સફરનો ખર્ચ ૧૦ રૂપિયા પ્રતિ કિલોમીટર થાય છે. પરંતુ આ યોજના અંતર્ગત હવાઈ મુસાફરીનો ખર્ચ ૭ રૂપિયા પ્રતિ કિલોમીટર થશે. આગામી સમયમાં દેશમાં ૩૦થી વધુ રુટ પર આ સેવા શરુ કરવામાં આવશે. મોદીએ જણાવ્યુ હતું કે, પૂર્વોત્તર ભારત એક એવો વિસ્તાર છે કે જ્યાં એકવાર જનાર માણસ વારંવાર જવા ઇચ્છે છે. પરંતુ કનેક્ટીવીટીમાં અભાવના કારણે આ વિસ્તારમાં પ્રવાસન ઉદ્યોગ વિકસી શક્યો નથી. પણ આ ઉડાન યોજનાથી અમે પુર્વોત્તર ભારતને દેશના અન્ય ભાગ સાથે જાડીશું

