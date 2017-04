પાક મરીને ૪ બોટ અને ૨૩ માછીમારોનું કર્યુ અપહરણ

દેશમાં એકબાજુ આતંકી હુમલાઓનો સિલસિલો અટકી રહ્યો નથી ત્યારે બીજીબાજુ પાકિસ્તાન મરીનની નાપાક હરકતોનો સિલસિલો પણ અટકી રહ્યો નથી. ગુજરાતના પોરબંદર નજીકથી ભારતીય સમુદ્ર સીમામાં માછીમારી કરી રહેલ ૨૩ માછીમારોનું પાકિસ્તાન મરીને અપહરણ કર્યુ છે. સાથે જ ચાર બોટ પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ તમામ માછીમારોને પકડીને કરાંચી લઈ જવામાં આવ્યા હોવાનુ જાણવા મળ્યુ છે. પોરબંદર Âસ્થત રાષ્ટ્રીય માછીમાર સંઘના સચિવ મનીષ લોઢારીએ જણાવ્યુ હતું કે, આ માછીમારો બે દિવસ પહેલા જ પોરબંદરથી માછીમારી માટે અરબી સમુદ્રમાં ગયા હતા જ્યાં આંતરરાષ્ટ્રીય જળ સરહદ નજીકથી તેમનુ અપહરણ કરાયુ છે. લોઢાએ જણાવ્યુ હતું કે અમને મળેલ માહિતી મુજબ ૪ બોટમાં સવાર ૨૩ માછીમારોને જખૌ નજીકથી પકડી પાડવામાં આવ્યા છે અને તેમને કરાંચી લઈ જવાયા છે. મહત્વનું છે કે ગત ૯ એપ્રિલે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ નજીક પાકિસ્તાની એજન્સીની એક બોટ પલ્ટી ખાઈ ગઈ હતી.જેમાં ૪ જવાનો ડુબી રહ્યા હતા. ત્યારે ભારતીય માછીમારોએ પોતાના જીવ ઉપર ખેલી આ કમાન્ડોને બચાવ્યા હતા. આ સમયે પણ પાકિસ્તાન નેવીના જવાનો ભારતીય માછીમારોનુ અપહરણ કરવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. તેમ છતાં માછીમારોએ પોતાની માનવતા દર્શાવી હતી. જાકે તેમ છતા પાકિસ્તાન મરીન પોતાની હરકતોમાંથી બાજ આવી રહ્યુ નથી

