કુપવાડામાં આર્મી કેમ્પ ઉપર હુમલો ; ત્રણ જવાનો શહિદ

દેશમાં આતંકી હુમલાઓ અટકવાનું નામ જ લઈ રહ્યા નથી. હજી સુકમા જીલ્લાના હુમલાના શહિદોના પરિવારજનોની આંખોમાંથી આંસુ પણ સુકાયા નથી ત્યારે જમ્મુ-કાશ્મીરના કુપવાડાના પંજગામ સેક્ટરમાં આર્મી કેમ્પ ઉપર વધુ એક આતંકી હુમલો થયો છે. આ આત્મઘાતી આતંકી હુમલામાં સેનાના એક કેપ્ટન, એક જેસીઓ અને એક જવાન શહિદ થયો છે. જાકે જવાબી કાર્યવાહીમાં સુરક્ષાદળોએ પણ બે આતંકીઓને ઠાર કર્યા છે. મળતી માહિતી મુજબ, આતંકીઓએ આજે વહેલી સવારે ૫ઃ૧૫ કલાકે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ નજીક કુપવાડા જીલ્લાના પંજગામ Âસ્થત આર્મી કેમ્પમાં ઘુસણખોરી કરી આત્મઘાતી હુમલાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. આ હુમલા બાદ સુરક્ષાદળોએ આતંકીઓ સામે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરીને બે આતંકીઓને ઠાર કર્યા છે. હુમલા બાદ સમગ્ર વિસ્તારને સેનાએ ઘેરી લીધો છે અને કેમ્પની અંદર તેમજ બહાર સર્ચ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યુ છે. લાંબા સમય સુધી બન્ને પક્ષે ફાયરીંગ થતુ રહ્યુ હતું. આ હુમલામાં આર્મીના કેપ્ટન સહિત ૩ જવાન શહિદ થયા છે, જ્યારે ૫થી વધુ જવાન ઘાયલ થયા છે. ઘાયલ જવાનોને આર્મી હેલિકોપ્ટરમાં શ્રીનગર લઈ જવાયા છે જ્યાં આર્મી હોÂસ્પટલમાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. સેના ઉપર થયેલ આ હુમલા બાદ ગૃહ મંત્રાલયે તાત્કાલિક ટોચના અધિકારીઓની બેઠક બોલાવી છે, જેમાં કાશ્મીર ઘાટીની પરિÂસ્થતિ ઉપર ચર્ચા કરવામાં આવશે. મહત્વનુ છે કે જે સ્થળે હુમલો થયો તે વિસ્તાર કિશનગંગા નદીને અડીને આવેલ છે, સાથે જ આસપાસ ગાઢ જંગલ છે. આવી ભૌગોલિક Âસ્થતિના કારણે આતંકીઓને છુપવામાં અને ભાગવામાં મદદ મળી રહી છે. આ આતંકી હુમલો એવા સમયે થયો છે જ્યારે કાશ્મીર ઘાટીની Âસ્થતિ પહેલાથી જ બગડેલી છે. સેના ઉપર પથ્થરમારાની ઘટના સામાન્ય બની ચુકી છે ત્યારે હવે કાશ્મીરની સમસ્યા ભારત સરકાર અને સુરક્ષાદળો માટે એક વિકટ કોયડો બની ચુકી છે

