સુપ્રસિધ્ધ અભિનેતા વિનોદ ખન્નાનું નિધન

વિતેલા જમાનાનાં સુપ્રસિધ્ધ અભિનેતા વિનોદ ખન્નાનું આજે મુંબઈની હોÂસ્પટલમાં લાંબી બિમારી બાદ નિધન થયું છે. વિનોદ ખન્નાનાં નિધનથી બોલીવુડ તેમજ તેમના ચાહકોએ ભારે આંચકો અનુભવ્યો છે. વિનોદ ખન્ના છેલ્લા ઘણા સમયથી બિમારી હતા અને હોÂસ્પટલમાં સારવાર લઈ રહયા હતા અને આ હોÂસ્પટલમાં જ તેમજ અંતિમ શ્વાસ છોડયા હતા. વિનોદ ખન્નાએ તેમની ફિલ્મી કારકીર્દીમાં અનેક હીટ ફિલ્મો આપી હતી અને તેમને અનેક એવોર્ડ પણ મેળવ્યા હતા. બોલીવુડની ૧૪૦થી વધુ ફિલ્મોમાં તેમણે અભિનય આપ્યો હતો

વિનોદ ખન્નાનો જન્મ ૧૯૪૬માં પાકિસ્તાનનાં પેશાવરમાં થયો હતો. તેમજ પંજાબનાં ગુરૂદાસપુરમાંથી તેઓ સતત ચાર વખત ભાજપની ટીકીટ ઉપર સાંસદ તરીકે ચુંટાયા હતા. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ભૂતકાળમાં વિનોદ ખન્નાએ જૂનાગઢની પણ મુલાકાત લીધી હતી અને જૂનાગઢમાં શુટીંગ પણ કર્યુ હતું તેટલું જ નહી તે વખતે વિનોદ ખન્નાએ સૌરાષ્ટ્ર ભૂમિ દૈનિકની પણ અવારનવાર મુલાકાત લીધી હતી. સૌરાષ્ટ્ર ભૂમિ દૈનિક સાથે તેમનું લાંબા સમયનું સંભારણું હતું

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.