જૂનાગઢમાં બ્રહ્મ સમાજની મહિલાઓ માટે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ મહિલા મંડળ દ્વારા તા.૧૦ મેનાં બપોરનાં ૩ કલાકે ગિરનારા બ્રહ્મપુરી ખાતે આ કાર્યક્રમ યોજાશે તેમ એક યાદીમાં જણાવેલ છે

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.