કાશ્મીરમાં મહિલા પથ્થરબાજ સામે ટકરાશે મહિલા કમાન્ડો

કાશ્મીરમાં વણસી રહેલ Âસ્થતિને લઈને ગૃહ મંત્રાલયના ઉચ્ચ અધિકારીઓની બેઠક યોજાઈ હતી.જેમાં ખાસ કરીને મહિલાઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલ પથ્થરમારાને અટકાવવાના ઉપાયો અંગે ચર્ચા થઈ હતી. જેથી ગૃહ મંત્રાલયે મહિલા પથ્થરબાજાનો સામનો કરવા માટે ઈÂન્ડયન રીઝર્વ્ડ બટાલિયનની તાત્કાલિક ધોરણે રચના કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ પહેલા ચાર વખત મહિલા રીઝર્વ્ડ બટાલિયનની રચના થઈ ચુકી છે. આ એક મહિલા બટાલિયન હોય છે જેમાં ૧ હજાર મહિલા કમાન્ડોનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારે હવે કાશ્મીરમાં પણ આ બટાલિયન મહિલાઓ દ્વારા કરવામાં આવતા પથ્થરમારાનો સામનો કરવા માટે કામે લાગશે. કાશ્મીર ઘાટીમાં પથ્થરબાજાને અંકુશમાં લેવામાં સુરક્ષાદળોને ઘણી તકલીફોનો સામનો કરવો પડે છે. ત્યારે હવે કાશ્મીરમાં ઈÂન્ડયન રીઝર્વ્ડ બટાલિયન માટે ૧ હજાર મહિલા કમાન્ડોની ભરતી કરવામાં આવશે. આ બટાલિયન કાશ્મીર ઘાટીમાં પથ્થરમારા જેવી ઘટનાઓને રોકવા માટે કામ કરશે. ગૃહ મંત્રાલયની યોજના છે કે આ પ્રકારની પાંચ બટાલિયન તૈયાર કરવામાં આવશે. આ ૫ હજાર ભરતીની જાહેરાત પણ આપી દેવામાં આવી છે. ગૃહ મંત્રી રાજનાથસિંહ દ્વારા બોલાવવામાં આવેલ બેઠકમાં આ મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. આ બેઠક ૨૦૧૫માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જમ્મુ-કાશ્મીરને આપવામાં આવેલ ૮૦ હજાર કરોડ રૂપિયાની સહાય અંગે ચર્ચા કરવા માટે બોલાવવામાં આવી હતી. ત્યારે ગૃહમંત્રીનું કહેવુ છે કે ઈÂન્ડયન રીઝર્વ્ડ બટાલિયનથી કાશ્મીરના યુવકોને રોજગારીની તક પણ મળશે. દરેક બટાલિયન રચવા માટે રૂ.૬૧ કરોડનો ખર્ચ કરાશે. જેમાંથી ૮૦ ટકા ખર્ચ કેન્દ્ર સરકાર ઉઠાવશે જ્યારે ૨૦ ટકા ખર્ચ રાજ્ય સરકાર ઉઠાવશે.

