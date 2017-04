કટ્ટરવાદને રોકવા જર્મનીમાં બુરખા ઉપર મુકાયો પ્રતિબંધ

જર્મનીમાં કટ્ટરવાદને રોકવા માટે મુÂસ્લમ મહિલાઓ દ્વારા પહેરવામાં આવતા બુરખા ઉપર કેટલાક નિયંત્રણો લાદવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત સુરક્ષાને મજબુત બનાવવા અન્ય કેટલાક ઉપાયોને પણ મંજુરી આપી દેવામાં આવી છે. આ નવા કાયદાને મંજુરી આગામી સપ્ટેમ્બર મહિનામાં યોજાનાર જર્મનીની ચુંટણી અને જર્મની ઉપર વધી રહેલ આતંકી હુમલાને ધ્યાનમાં રાખીને આપવામાં આવી છે. તાજેતરમાં જ બર્લિનમાં એક ક્રિસમસ માર્કેટમાં ટ્રકવડે હુમલો કરી આતંકીએ ૧૨ લોકોને કચડી નાંખ્યા હતા. દેશમાં વધી રહેલ આતંકવાદી હુમલાની શક્યતાને પગલે વિરોધ પક્ષો દ્વારા પણ લાંબા સમયથી બુરખા ઉપર પ્રતિબંધની માંગ કરવામાં આવી હતી. જાકે જર્મન સરકારે બુરખા ઉપર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મુકવાની જગ્યાએ આંશિક પ્રતિબંધને જ મંજુરી આપી છે જે મુજબ ઓન ડ્યુટી સમયે ચુંટણી અધિકારીઓ, મિલીટ્રી અને જ્યુડીશ્યલ સ્ટાફ સહિત તમામ સરકારી અધિકારીઓ ઉપર આ પ્રતિબંધ લાગુ થશે. તેમજ ચહેરો પૂર્ણ રીતે ઢાંકવા ઉપર પ્રતિબંધ મુકાયો છે. જાકે તેમાં હેલ્થ વર્કર અને પોલીસ અધિકારીઓને છુટ આપવામાં આવી છે. હેલ્થ વર્કર્સ ઈન્ફેક્શનથી પોતાને બચાવવા માટે અને પોલીસ અધિકારીઓને પોતાની ઓળખ છુપાવવા માટે ચહેરો ઢાંકવાની મંજુરી આપવામાં આવી છે. જ્યારે બાકી તમામ લોકોએ તપાસ દરમ્યાન પોતાના ચહેરા બતાવવો પડશે. જર્મન સરકારનું કહેવુ છે કે, આ પ્રતિબંધ કોઈ ધાર્મિક ભેદભાવ કે કટ્ટરવાદના કારણે નહીં પણ દેશની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને મુકવામાં આવ્યા છે. મહત્વનુ છે કે છેલ્લા ૨ વર્ષમાં ૧૦ લાખથી વધુ શરણાર્થીઓ જર્મની પહોંચ્યા છે જેમાં મોટાભાગના શરણાર્થી મુÂસ્લમ દેશના છે. જેના કારણે જર્મનીમાં જાતિવાદિ નફરતની ઘટનાઓ પણ વધી રહી છે. તેમજ આતંકવાદનો ખતરો પણ વધ્યો છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.