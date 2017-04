ગઈકાલે બ્રહ્મ સમાજનાં ઈષ્ટદેવ ભગવાન પરશુરામજીની જન્મજયંતિ મહોત્સવ ખુબ જ ઉત્સાહભેર યોજવામાં આવ્યો હતો. જૂનાગઢ શહેરમાં પણ પૂજન અર્ચન આરતી, મહાપૂજા તેમજ વિશાળ શોભાયાત્રા નીકળી હતી. આ શોભાયાત્રાનું ઠેર-ઠેરથી ભાવભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવેલ હતું અને સાંજે પ્રસાદ, ભોજનનો કાર્યક્રમ પણ યોજવામાં આવ્યો હતો.

