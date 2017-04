જૂનાગઢમાં શ્રી વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઈઝેશન અંતર્ગત યુવા વૈષ્ણવાચાર્ય ગૌસ્વામી વ્રજરાજકુમારજીનાં સાંનિધ્યમાં બે દિવસની ગૃપ મિટીંગ યોજવામાં આવી હતી આ મીટીંગમાં ગોંડલ અને વિરપુર વચ્ચે સાકાર થઈ રહેલ કૃષ્ણસંસ્કાર વલ્ડનાં નિર્માણ માટે તન-મનથી સહકાર આપવા આગેવાનોએ તત્પરતા બતાવી હતી

