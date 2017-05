જૂનાગઢનાં આહિર દંપતિ હમીરભાઈ રામ અને તેમનાં પત્ની નયનાબેન રામે સમાજને એક નવો રાહ ચિંધ્યો છે તેમનાં લગ્નજીવનને ૩ર વર્ષ આવતીકાલ તા.ર જી મેનાં રોજ પૂર્ણ થશે ત્યારે આ નિમિતે જળસંગ્રહ માટે રૂ.૧૧૬૮૦નું અનુદાન આપતાં તેમની સેવાની ઉચ્ચ ભાવનાની સરાહના થઈ રહી છે.

