ગુજરાતનાં સ્થાપના દિન નિમિતે ગઈકાલે સમસ્ત બ્રહ્મ યુવા સંગઠન દ્વારા કાળવા ચોકમાં આવેલ શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલી અર્પણ કરવામાં આવી હતી આ તકે મહાનગરપાલિકાનાં મેયર આદ્યશકિતબેન મજમુદાર તેમજ બ્રહ્મ સમાજનાં અગ્રણીઓ ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતાં

