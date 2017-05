જૂનાગઢમાં ગુજરાતનાં સ્થાપના દિનની નિરસ ઉજવણી

ગઈકાલે ગુજરાતનાં સ્થાપના દિવસની રાજયમાં ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને વિવિધ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા હતા. જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા તંત્રએ જા કે છેલ્લી ઘડીએ ઉજવણીનાં કાર્યક્રમો યોજયા હતા અને સાંજના મહાનગરપાલિકાનાં પટાંગણમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ તેમજ ગુજરાતની અÂસ્મતાને ઉજાગર કરવાનો કાર્યક્રમ યોજયો હતો. જા કે અચાનક ગોઠવાયેલો આ કાર્યક્રમ નિષ્ફળ રહ્યો હોવાની ચર્ચા છે અને મોટાભાગે નિરસ વાતાવરણ વચ્ચે ખુરશીઓ ખાલી જાવા મળી હતી.

