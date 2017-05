જૂનાગઢ માર્કેટીંગ યાર્ડમાં કેસર કેરની બમ્પર આવક થઈ છે ગઈકાલે ૧૦પ૦૦ જેટલાં બોકસની આવક થઈ હતી અને આવક વધતાં ૧૦ કિલોનાં બોકસનાં ભાવ ૧પ૦ થી પપ૦ રૂપિયા થઈ ગયા છે જયારે તાલાલા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં ૧૦ કિલોગ્રામનાં કુલ ૮પ૦૦ કેરીનાં બોકસની આવક થઈ હતી

