જૂનાગઢ શહેરની મધ્યમાં આવેલા નરસિંહ મહેતા સરોવરમાં ગંદકી સામ્રાજય ફેલાયેલુ છે ત્યારે આ સરોવરને શુધ્ધ બનાવવા માટે ખાસ કરીને કાળવાના વહેણમાં ભડતી ગટરને અટકાવવામાં આવે તો સરોવર શુધ્ધ બની શકે છે જેથી આ બાબતે તત્કાલ કાર્યવાહી કરવાની માંગણી ઉઠી છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.