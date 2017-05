જૂનાગઢ સહિત સોરઠ પંથકમાં ગરમીનો પ્રકોપ સતત જારી છે ગઈકાલે તાપમાનનો પારો ૪ર.ર ડીગ્રીએ પહોંચી ગયો હતો. જેને કારણે જનજીવન પ્રભાવીત બન્યુ હતુ અને કાળઝાળ ગરમીથી બપોરે કફર્યુ જેવો માહોલ થયો હતો.

