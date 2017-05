જૂનાગઢની બહેરા મુંગા શાળામાં અભ્યાસ કરતી ડોડીયા જયોતીબેન સુભાષભાઈએ ચારસો મીટર દોડમાં રાજયકક્ષાએ દ્વીતીય સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શાળા તેમજ માતા-પિતાનું નામ રોશન કરેલ છે. આ બાળાને અભિનંદનની વર્ષા કરવામાં આવી રહી છે.

