આવતીકાલથી મુખ્યમંત્રીનો રાજકોટમાં મુકામે

ગુજરાતનાં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી રાજકોટનાં પ્રવાસે આવ્યાં છે ત્યારે અને વિવિધ વિકાસ કામોનાં લોકાર્પણ સહિતનાં કાર્યક્રમોમાં ઉપÂસ્થત રહેનાર છે. આવતીકાલે ૬ ઠ્ઠીમે એ સાંજે ૬.૩૦ થી ૭.૪પ સુધી ૧પ૦ ફુટ રીંગરોડ ઉપર ઈÂમ્પરિયલ હાઈટર્સ પાસે અમૃત પાર્ટીપ્લોટ ખાતે બુથ કાર્યકરો સાથે બેઠક યોજશે તેમજ ૭ મે નાં મુખ્યમંત્રીનાં હસ્તે સવારે ૯ વાગ્યે પોલીસ સ્ટાફ કવાર્ટરનું અને સવારે ૧૦ વાગ્યે સિવિલ હોÂસ્પટલનાં નવા બિલ્ડીંગનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે.

