રાજકોટમાં અમુભાઈ પટેલનાં પુત્ર કિશન અને મનસુખભાઈની પુત્રી રાધિકાનાં જૂનાગઢ ખાતે લગ્ન સમારંભ યોજવામાં આવ્યા હતા આ લગ્ન સમારંભમાં વર અને કન્યાના હસ્તે મહેમાનોને ચકલીનાં માળા, પાણીનાં કુંડા વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા.

