તેલુગુ ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં પોતાનાં અભિનયનાં ઓજસ પાથરનાર ડિમ્પલ ચોડેએ રાજકોટનાં ગોંડલ રોડ ઉપર આવેલાં એક બાળ આશ્રમમાંથી એક બાળકને દત્તક લઈ અને લોકોને પ્રેરણા આપી છે. અને આ અભિનેત્રી સિંગલ મધર બની છે.

