ધારી ગીર પૂર્વ વનવિભાગમાં આવેલાં આંબરડીમાં ખુલ્લા કુવામાં પડી જવાથી એક સિંહણનું મોત થયું છે આ અંગેની જાણ વનવિભાગને કરવામાં આવતાં વનવિભાગનાં સ્ટાફે તપાસ હાથ ધરી છે.

