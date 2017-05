દેવભુમિ દ્વારકાનાં દ્વારકાધીશ મંદિરનું પાયાથી લઈને ધ્વજારોહણનાં શિખર સુધીનાં જીર્ણોધ્ધારની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે તેમજ અસલ સાગનાં કાસ્ટબ્રાસનાં જાઈન્ટ દ્વારા કંડારીને ૧૩ ફુટની ઉંચાઈ અને ૮ ફુટની પહોળાઈ ધરાવતાં સ્વર્ગદ્વારનું નિર્માણ કરવામાં આવેલ છે.

