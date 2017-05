જૂનાગઢનાં સાબલપુર ચોકડી પાસે રામદેવજી મહારાજનાં મંડપ મહોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવેલ હતું પાંચ દિવસનાં આ કાર્યક્રમમાં હજારો લોકોએ ભાગ લીધો હતો. પર ફુટનો મંડપ માત્ર ૧ મીનીટમાં ઉભો થઈ ગયો હતો.

