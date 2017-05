જૂનાગઢમાં સ્વામિનારાયણ સુર્વણ મુખ્ય મંદિર ખાતે શ્રી રાધારમણદેવનાં ૧૮૮માં વાર્ષિક પાટોત્સવની ઉજવણી અંતર્ગત આજથી પંચરત્ન મહોત્સવનો પ્રારંભ થયો છે સંતો અને હરિભકતો મોટી સંખ્યામાં ઉપÂસ્થત રહ્યાં છે. ભાવિકોને આ ધાર્મિક કાર્યક્રમનો લાભ લેવા અનુરોધ કરવામાં આવેલ છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.