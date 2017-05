જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડીંગ કમિટીની બેઠક ગઈકાલે મળી હતી આ બેઠકમાં કમિનર વી.જે.રાજપુત, સ્ટેન્ડીંગ કમિટીનાં ચેરમેન નિલેશભાઈ ધુલેશીયા તેમજ સભ્યશ્રીઓ ઉપÂસ્થત રહ્યાં હતાં. આ બેઠકમાં વિવિધ વિકાસના કામો માટે ઠરાવો મંજુર કરવામાં આવ્યા હતા.

