જૂનાગઢમાં બીએપીએસ સ્વામીનારાયણ અક્ષર મંદિર દ્વારા શ્રી રામચરિતમાનસ કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે શહેરનાં હાજીયાણી બાગ સામે આવેલ શ્રી લેઉવા પટેલ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટનાં પુષ્પકુંજ ખાતે આ કથા યોજાશે જેમાં દરરોજ મંગળવારથી શનિવાર સુધી પુજય અપૂર્વમુનિસ્વામી દરરોજ રાત્રીનાં ૮.૩૦ થી ૧૧.૩૦ સુધી રામચરિતમાનસ કથાનું જ્ઞાન કરશે. જૂનાગઢની જનતાને આ ધર્મલાભ લેવા અનુરોધ કરાયો છે.

