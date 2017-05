એફ.એમ.રેડીયો હવે આજથી ૧૭ કલાક ગુંજશે

લાંબા સમયથી એફએમ રેડીયો બંધ હાલતમાં પડયો હતો એફએમ રેડીયોમાં પ્રસારણ થાય અને જૂનાગઢ અને સોરઠની જનતા માણી શકે તે માટે અવારનવાર સેવાભાવી સંસ્થા મધુર સોશ્યલ ગૃપનાં પ્રમુખ સલીમ ગુજરાતી અને તેમનાં કાર્યકતાઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ રજુઆતનો જાણે પડઘો પડયો હોય તેમ હવેથી એફએફ રેડીયો ૧૭ કલાક ગુંજશે આ અંગે સતાવાર રીતે મળતી માહિતી અનુસાર આજથી કાયમી માટે એફએમ રેડીયો શરૂ કરવામાં આવ્યો છે ૧૦૧.૭ મેગા હાર્ટ ઉપર એફએમ આવશે સવારે ૬ વાગ્યાથી રાત્રીનાં ૧૧.૧૦ વાગ્યા સુધી એફ.એમ.ચાલુ રહેશે તેમ જાણવા મળે છે

