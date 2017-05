ગુજરાતનાં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ ગઈકાલે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતની મહાત્વાકાંક્ષી સૌની યોજના અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં ૬૭૦૦ કરોડનાં કામો પૂર્ણતાનાં આરે છે અને બીજા તબક્કાનાં ૬ર૦૦ કરોડનાં ટેન્ડર મંજુર કરાયા છે આ યોજનાને પૂર્ણ કરવા ગુજરાત સરકાર કટિબધ્ધ હોવાનું તેઓએ જણાવ્યું હતું

