તાલાળામાં ઈકો ઝોનનાં વિરોધમાં ગઈકાલે જનઅધિકાર મંચ દ્વારા જનવેદના રેલી યોજવામાં આવી હતી. આ રેલી મામલતદાર કચેરીએ પહોંચી હતી અને ત્યાં આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું અને ૧પ દિવસમાં ઈકો ઝોનનો વિસ્તાર ઓછો કરવામાં નહીં આવે તો ૧પ દિવસ પછી તાલાળા પંથકમાં રાજકીય આગેવાનો અને જંગલ ખાતાનાં કર્મચારીઓને પ્રવેશબંધી સાથે લોકલડત શરૂ કરાશે તેવી ચિમકી અપાઈ હતી.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.