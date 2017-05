કોંગ્રેસ નેતા પી ચિદમ્બરમના ઘર ઉપર સીબીઆઈના દરોડા

કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા પી ચિદમ્બરમ અને તેના પુત્ર કાર્તિ ચિદમ્બરમના ઘરે આજે સીબીઆઈએ દરોડા પાડ્યા હતા. સીબીઆઈએ આજે કુલ ૧૬ જગ્યાઓએ દરોડા પાડ્યા હતા. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી સીબીઆઈએ પી ચિદમ્બરમના ચેન્નાઈ Âસ્થત નિવાસ સ્થાન અને કાર્તિ ચિદમ્બરમના કરાઈકુડી Âસ્થત નિવાસ સ્થાને દરોડા પાડ્યા હતા. માનવામાં આવી રહ્યુ છે કે, આ દરોડા આઈએનએક્સ મીડિયાને આપવામાં આવેલ મંજુરીને લઈને પાડવામાં આવ્યા છે. આઈએનએક્સ મીડિયાના હેડ પીટર મુખર્જી છે, જેની સામે શીના બોરા મર્ડર કેસની તપાસ ચાલી રહી છે. આ મામલે સોમવારે એફઆઈઆર પણ નોંધવામાં આવી હતી. આ મામલે ચિદમ્બરમે પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યુ હતું કે એફઆઈબીપીની દરેક મંજુરી કાયદેસર અપાઈ હતી. એફઆઈબીપીમાં ભારત સરકારના પાંચ સચિવો જાડાયેલા છે અને મંજુરી આપનાર અધિકારીઓ સામે કોઈ આરોપ બનતો નથી. સરકાર માત્ર સીબીઆઈ અને અન્ય એજન્સીઓનો ઉપયોગ કરીને વિરોધીઓને ડરાવવા માંગે છે. તેઓ મારી સાથે પણ એ પ્રકારનું વર્તન કરી રહ્યા છે જે પ્રકારનું વર્તન તમામ વિપક્ષી નેતાઓ, પત્રકારો, એનજીઓ અને નાગરીક સંગઠન સાથે કરવામાં આવ્યુ છે. પરંતુ હું આવી પ્રવૃત્તિઓથી ડરવાનો નથી. મહત્વનુ છે કે આ સમગ્ર મામલો આઈએનએક્સ મીડિયા સાથે જાડાયેલો છે જેને મળતા ફંડને એફઆઈબીપીએ મંજુરી આપી હતી. તે દરમિયાન ચિદમ્બરમ આ વિભાગના મંત્રી હતા. આ કેસમાં સીબીઆઈએ સોમવારે એફઆઈઆર નોંધી છે. જેમાં ઈંદ્રાણી મુખર્જી, પીટર મુખર્જી અને કાર્તિ ચિદમ્બરમનું નામ પણ સામેલ છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.