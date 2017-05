રેન્સમવેયર સાયબર હુમલા પાછળ ઉ.કોરીયાનો હાથ?

દુનિયાના ૧૫૦ દેશોમાં ૩ લાખથી વધુ કોમ્પ્યુટરને હેક કરનાર રેન્સમવેયર વાન્નાક્રાઈની પાછળ ઉત્તર કોરીયાનો હાથ હોવાની આશંકા સેવવામાં આવી રહી છે. સાયબર સુરક્ષા સાથે સંકળાયેલ નિષ્ણાંતોને એવા કેટલાક ટેકનીકલ પુરાવા મળ્યા છે જેના આધારે આ સાયબર હુમલા પાછળ ઉત્તર કોરીયા જવાબદાર હોવાની આશંકા સુદ્રઢ થઈ રહી છે. સીમેન્ટેક અને કેસ્પરસ્કાઈ લેબે જણાવ્યુ હતું કે, વાન્નાક્રાઈ સોફ્ટવેરમાં જે કોડીંગનો ઉપયોગ કરાયો છે તેમાંથી કેટલાક કોડ આ પહેલા લેઝર્સ ગ્રુપ ઉપયોગ કરી ચુક્યુ છે. દુનિયાભરના અનેક સાયબર નિષ્ણાંતોનું માનવુ છે કે લેઝર્સ ગ્રુપ એ ઉત્તર કોરીયાની હેકિંગ ઓપરેશન સિસ્ટમ છે. એક ટેકનિશિયને જણાવ્યુ હતું કે, વાન્નાક્રાઈ ક્યાંથી આવ્યો અને તેને કોણે બનાવ્યો તે બાબત સાથે જાડાયેલ આ સૌથી મોટો પુરાવો છે. જાકે, હજી સુધી સત્તાવાર રીતે એવા કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી કે આ વાયરસ પાછળ ઉત્તર કોરીયાને સીધી રીતે દોષિત માની શકાય. શુક્રવારથી શરૂ થયેલ આ સાયબર હુમલો ચાર દિવસ બાદ પણ યથાવત છે. તેમ છતાં હજી સાયબર નિષ્ણાંતો તેના મૂળ શોધી શક્યા નથી. દુનિયાભરની તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ આ વાયરસનો તોડ શોધવાના કામમાં લાગી છે. વોશિંગ્ટનમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના હોમલેન્ડ સુરક્ષા સલાહકારે જણાવ્યુ હતું કે આ વાયરસ એટેક પાછળ વિદેશી તાકાતોથી લઈને સાયબર અપરાધીઓનો પણ હાથ હોઈ શકે છે. જાકે તેમણે વાયરસના કોડીંગને ઉકેલવા માટે વધુ સમયની જરૂર હોવાનુ જણાવ્યુ છે. તેમનુ કહેવુ છે કે આ હુમલા પાછળ કોનો હાથ છે તે નિશ્ચિત રીતે કહી શકાય તેમ નથી. પણ તેની પાછળ ઉત્તર કોરીયાનો હાથ હોવાની શક્યતાને નકારી શકાય તેમ નથી.

