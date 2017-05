જૂનાગઢમાં બુક સેલર્સ એન્ડ સ્ટેશનર્સ એસોસીએશન દ્વારા મહંત ઈન્દ્રભારતી બાપુના હસ્તે ટ્રાઈસીકલનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ તકે એસોસીએશનના સભ્યો તેમજ મહેમાનો ઉપÂસ્થત રહયા હતા

