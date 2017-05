જૂનાગઢમાં પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાં કાર્યરત

જૂનાગઢ ખાતે ગઈકાલે જીલ્લા પુરવઠા-અધિકારીની ઉપÂસ્થતિમાં એક મહત્વની બેઠક પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના અંતર્ગત બીપીએલ કુંટુંબની મહિલાઓને ગેસ કનેકશન વીનામુલ્યે આપવામાં આવે છે તે અંગેની વિગતો આપવામાં આવી હતી અને જૂનાગઢ જીલ્લાનાં તમામ તાલુકાઓમાં ગેસ એજન્સી તથા જીલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા સર્વેમાં કેમ્પોનું તથા સેવાસેતુમાં કેમ્પોનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવેલ છે

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.