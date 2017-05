મુસ્લિમ મહિલાઓને પણ ટ્રિપલ તલાકનો હક મળેલ છે

સુપ્રીમ કોર્ટમાં ટ્રિપલ તલાક મામલે સુનાવણી દરમિયાન ઓલ ઈÂન્ડયા મુÂસ્લમ પર્સનલ લો બોર્ડે જણાવ્યુ છે કે, મુÂસ્લમ સમુદાયમાં લગ્ન એક સમજુતિ કરાર છે. બોર્ડે એ બાબત પર ખાસ ભાર આપ્યો છે કે, મહિલાઓના હિતો અને તેમની ગરીમાની રક્ષા માટે નિકાહનામામાં કેટલીક ખાસ જાગવાઈ કરવામાં આવેલી છે અને મહિલાઓ માટે પણ કેટલાક વિકલ્પો ખુલ્લા છે. બોર્ડે જણાવ્યુ હતું કે, મહિલાઓ નિકાહનામામાં પોતાના તરફથી કેટલીક શરતો પણ રજુ કરી શકે છે. મુÂસ્લમ પર્સનલ લો બોર્ડે જણાવ્યુ છે કે લગ્ન સંબંધથી બંધાતા પહેલા મહિલાઓ પાસે ચાર વિકલ્પ હોય છે. જેમાં સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ ૧૯૫૪ અંતર્ગત તેમના લગ્નનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનો વિકલ્પ પણ સામેલ છે. બોર્ડે જણાવ્યુ હતું કે મહિલાઓ પોતાના હિતોની રક્ષા માટે નિકાહનામામાં ઈસ્લામિક કાયદાના દાયરામાં રહીને કેટલીક શરતો રજુ કરી શકે છે.

મહિલાઓને પણ તમામ સ્વરૂપે ટ્રિપલ તલાક કહેવાનો હક છે અને તેઓ પોતાના આત્મસન્માનની રક્ષા માટે તલાક થવાની Âસ્થતિમાં પોતાના પૂર્વ પતિ પાસેથી ઊંચી રકમ માંગવા જેવી શરતો પણ રાખી શકે છે. આ ઉપરાંત તેમની પાસે કેટલાક વિકલ્પો રહેલા છે. મહત્વનું છે કે મુÂસ્લમ પર્સનલ લો બોર્ડે ગત સપ્ટેમ્બર મહિનામાં જણાવ્યુ હતું કે કુરાન, હદીસ અને સર્વમાન્ય મત મુÂસ્લમ પુરુષોને ચાર પત્નીઓ રાખવાની મંજુરી આપી છે. બોર્ડે જણાવ્યુ હતું કે, ઈસ્લામ ધર્મ બહુવિવાહની મંજુરી આપે છે પરંતુ તેને પ્રોત્સાહિત નથી કરતો. બોર્ડે એ પણ ઉમેર્યુ હતું કે, બહુવિવાહ પ્રથા એ પુરુષોની વાસના સંતોષવાનુ કોઈ માધ્યમ નહીં પરંતુ સામાજિક જરુરીયાતના આધાર પર રચાયેલ એક પ્રથા છે.

