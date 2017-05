પોતાના સમર્થક ધારાસભ્યોને કોંગ્રેસ છોડવા બાપુની મંજુરી

ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસમાં ઉઠી રહેલ બળવાના સુર વચ્ચે શંકરસિંહ વાઘેલા અચાનક અજ્ઞાતવાસમાં જતા રહેતા રાજ્યમાં વધુ એક ખજુરા-હજુરાની આશંકા સેવવામાં આવી રહી છે. શંકરસિંહ વાઘેલાએ એવો દાવો કર્યો છે કે વધુ કોઈ વિવાદ ઉભો ન થાય તે માટે હું આગામી ૧૫ દિવસ સુધી અજ્ઞાતવાસમાં રહીશ. જાકે, શંકરસિંહ વાઘેલાના આ કથિત અજ્ઞાતવાસ પાછળ મોટો ખેલ રમાઈ રહ્યો હોવાની આશંકાઓ પ્રબળ બની રહી છે. એકબાજુ બાપુએ હું ચુંટણી લડવાનો નથી, તેમજ મુખ્યમંત્રી પદનો ઉમેદવાર પણ નથી અને ભાજપમાં જાડાવાનો નથી જેવા નિવેદન આપી હાલ વિવાદને શાંત પાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પરંતુ શંકરસિંહના અત્યંત નજીકના ગણાતા ધારાસભ્યોએ સામુહિક કોંગ્રેસ છોડવાની યોજના સાથે ભાજપના મોવડી મંડળ સાથે વાતચીતનો સિલસિલો શરૂ કર્યો હોવાના પુરતા પુરાવા મળ્યા છે. ભાજપે કોંગ્રેસ સાથે છેડો ફાડનાર ધારાસભ્યોને તેમના જ મત વિસ્તારમાં ભાજપની ટિકિટ આપવાની અને ઉપરાંત નિશ્ચિત રકમનું ચુંટણી ફંડ આપવાની પણ તૈયારી દર્શાવી છે. શંકરસિંહ વાઘેલા સાથે જાડાયેલ વિશ્વસનિય સુત્રોનું કહેવુ છે કે, શંકરસિંહ વાઘેલા કોંગ્રેસ નેતાગીરીના નિર્ણય અને પોતાની ઉપેક્ષાથી ખૂબ જ વ્યથીત છે. જેના કારણે તેમણે ઉપરછલી રીતે પોતે કોંગ્રેસમાં જ રહેશે તેવી જાહેરાત કરી હોવા છતાં પોતાના વિશ્વાસુ ધારાસભ્યોને કોંગ્રેસ છોડવાની મંજુરી આપી દીધી છે. એટલુ જ નહીં આ વિવાદમાં ક્યાંય તેમનું નામ ન આવે તે માટે તેઓ ૧૫ દિવસના અજ્ઞાતવાસમાં ચાલ્યા ગયા છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો ભાજપમાં જાડાવા માટે તેમની વર્તમાન બેઠક ઉપર ટિકિટ ઉપરાંત ચુંટણી ફંડના નામે ૫ાંચ કરોડની માંગ કરી રહ્યા છે. શંકરસિંહના આ અજ્ઞાતવાસના ૧૫ દિવસ દરમિયાન તમામ ખેલ પાડી દેવામાં આવે તેવી પણ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

