તાલાલા તાલુકાનાં ગુંદરણ ગામે એક ખેતરનાં ખુલ્લાં કુવામાં ર વર્ષનો નર સિંહ અકસ્માતે કુવામાં પડી ગયો હતો આ અંગેની જાણ વનવિભાગને કરવામાં આવતાં ભારે જહેમત બાદ આ સિંહને બચાવી લેવામાં આવ્યો છે.

