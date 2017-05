જૂનાગઢ ભવનાથ ખાતે આવેલાં શનિદેવનાં મંદિરમાં આગામી તા.રપનાં રોજ ભગવાન શનિદેવનાં જન્મોત્સવની મહાયજ્ઞ સાથે ઉજવણી કરાશે આ મહાયજ્ઞમાં ૯.રપ લાખ મંત્રોનાં જાપ કરાશે તેમજ ૯ર.પ૦૦ આહુતિ અપાશે તેમજ ૯રપ૦ તર્પણ અને જૈન ૯રપ આહુતિ અપાશે આ ધાર્મિક કાર્યનો લાભ લેવા ધર્મપ્રેમી જનતાને અનુરોધ કરાયો છે.

