૨૯ મેથી વડાપ્રધાન મોદી ૩ દેશોની વિદેશયાત્રા ઉપર

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની વિદેશયાત્રાનો નવો તબક્કો હવે શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. આગામી ૨૯ મેથી તેઓ જર્મની, સ્પેન અને રશિયા એમ ત્રણ દેશોની સંયુક્ત યાત્રા ઉપર જશે. આ વિદેશયાત્રાનો ઉદ્દેશ્ય સંબંધિત દેશો સાથે મજબુત સંબંધો સ્થાપિત કરવા ઉપરાંત મોટાપાયે વિદેશી રોકાણને ભારતમાં આકર્ષિત કરવાનો છે. સુત્રોના જણાવ્યા મુજબ, જર્મની અને સ્પેનની યાત્રા દ્વિપક્ષીય હશે. જ્યારે રશિયાના સેન્ટ પીટર્સબર્ગમાં વડાપ્રધાન આંતરરાષ્ટ્રીય ઈકોનોમિક ફોરમની બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે જશે. આ બેઠક ૧થી ૩ જુન દરમ્યાન યોજાવાની છે. આ બેઠકમાં દુનિયાના હજારો બિઝનેસમેન હાજર રહેવાના છે, જેથી મોદીને ભારતમાં રોકાણ માટે આમંત્રિત કરવાનું અહીં મોટુ પ્લેટફોર્મ મળી રહેશે. સાથે જ મોદી રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે પણ બેઠક કરશે. જેમાં બન્ને દેશો વચ્ચેના સંબંધો મજબુત કરવા અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે. વાતચીતમાં રોકાણ, સુરક્ષા અને પરમાણુ સહયોગ સહિતની બાબતે ચર્ચા થઈ શકે છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આ પાંચ વિદેશયાત્રાની શરૂઆત જર્મનીથી થશે. જ્યાં તેઓ ચાન્સલર એન્જેલા મોર્કેલ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક કરશે. જેમાં બન્ને દેશોના આર્થિક સંબંધો મજબુત કરવા અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે. છેલ્લા બે વર્ષમાં મોદીની આ બીજી જર્મની યાત્રા છે. આ પહેલા તેઓ એપ્રિલ ૨૦૧૫માં જર્મની ગયા હતા અને મોર્કેલ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫માં ભારતના પ્રવાસે આવ્યા હતા. ત્યારબાદ મોદી ૩૧ મેના રોજ સ્પેન પહોંચશે. આ ત્રણ દેશોના પ્રવાસથી પરત ફરતા સમયે મોદી કઝાકિસ્તાન પણ જાય તેવી શક્યતા છે. જ્યાં તેઓ ૭થી ૮ જુન દરમિયાન યોજાનાર શંઘાઈ સહયોગ સંગઠનની બેઠકમાં ભાગ લઈ શકે છે. ત્યારબાદ નરેન્દ્ર મોદી અમેરિકા અને ઈઝરાયલના પ્રવાસે જશે.

