ફિલ્મોમાં માંના પાત્રને જીવંત બનાવનાર રીમા લાગૂનું નિધન

અનેક ફિલ્મોમાં માતાના જારદાર પાત્રો ભજવીને લોકપ્રિય બનેલ અભિનેત્રી રીમા લાગુનું હાર્ટએટેક આવતા નિધન થયુ છે. તેમણે મુંબઈની કોકીલાબેન હોÂસ્પટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. તેમના નિધનથી બોલીવુડ તેમજ ટેલીવુડમાં શોકની લાગણી પ્રસરી જવા પામી છે. હાર્ટ એટેક આવવાના કારણે તેમને કોકિલાબેન હોÂસ્પટલ સારવાર અર્થે ખસેડાયા હતા. જ્યાં આજે વહેલી સવારે ૩ વાગ્યે ૫૯ વર્ષીય રીમા લાગુએ અંતિમશ્વાસ લીધા હતા. તેમનો જન્મ ૧૯૫૮માં મહારાષ્ટ્રમાં થયો હતો. તેમની માતા મંદાકીની ભડભડે પણ એક મરાઠી અભિનેત્રી હતા. રીમાએ ૧૯૮૦ના દાયકાની શરુઆતથી હિન્દી અને મરાઠી ફિલ્મમાં કામ કરવાની શરૂઆત કરી હતી. બોલીવુડમાં અનેક દાયકાઓ સુધી માંના પાત્રને જીવંત કરનાર રીમા છેલ્લા ઘણા સમયથી ટીવી સીરિયલ નામ કરણમાં કામ કરી રહી હતી.

રીમાએ હિન્દીથી લઈને અનેક મરાઠી ફિલ્મોમાં પણ કામ કર્યુ છે. હમ આપકે હૈ કૌન, કુછ કુછ હોતા હૈ, હમ સાથ સાથ હૈ જેવી બોલીવુડની અનેક સુપરહિટ ફિલ્મોમાં રીમાએ માંનુ પાત્ર ભજવ્યુ હતું. આ ઉપરાંત તેમણે શ્રીમાન શ્રીમતી, તુ તુ મેં મેં જેવા સફળ ટીવી શોમાં પણ પોતાનો દમદાર અભિનય કર્યો હતો. રીમાએ મરાઠી એક્ટર વિવેક લાગુ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. જાકે લગ્નના થોડા જ વર્ષો બાદ બન્ને અલગ થઈ ગયા હતા. રીમાની એક પુત્રી પણ છે જે શાહરુખ ખાન, અનુપમ ખેર, સંજય દત્ત, કાજાલ, માધુરી દીક્ષિત જેવા નામી કલાકાર સાથે કામ કરી ચુકી છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.