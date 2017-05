સુપ્રસિધ્ધ યાત્રાધામ સોમનાથનાં સાંનિધ્યમાં ગૌરક્ષા નામની ફિલ્મનું શુટીંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે આ ફિલ્મનાં ડાયરેકટર મનોજભાઈ નથવાણી છે. આ ફિલ્મનો મુખ્ય હેતુ ગૌ વંશની રક્ષા કરવાનો છે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.