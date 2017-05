દેશની સુરક્ષા માટે શોર્ટ નોટિસમાં ઓપરેશન માટે તૈયાર રહો ; ધનોવા

ચીફ ઓફ એરફોર્સ સ્ટાફ બી. એસ. ધનોવાએ એરફોર્સના તમામ અધિકારીઓને પત્રક લખીને ગમે ત્યારે યુદ્ધ જેવી પરિÂસ્થતિનો સામનો કરવા તૈયાર રહેવા જણાવ્યું છે. અહેવાલ મુજબ આ પત્ર ૩૦મી માર્ચના રોજ લખવામાં આવ્યો છે. એનો મતલબ એમ થયો કે ધનોવા ચીફ ઓફ એરસ્ટાફ બન્યા તેના ત્રણ મહિના બાદ તેમણે આ પત્ર લખ્યો હતો.

આ પત્ર દ્વારા હવાઇ દળના વડાએ એરફોર્સના ૧૨ હજાર અધિકારીઓ સમક્ષ પોતાની વાત રજૂ કરી હતી. તેમણે આ પત્રમાં પક્ષપાત અને જાતીય સતામણી જેવા મુદ્દાઓ પણ આ પત્રમાં સ્પષ્ટ કર્યા હતા. ભારતના ઇતિહાસમાં આવું પહેલી વાર બન્યું છે કે જ્યારે એરફોર્સના વડાએ તેમના અધિકારીઓને પત્ર લખીને કંઇક કÌšં હોય.

ધનોવાએ તમામ ઓફિસરોને ઓછા સમયમાં મોટી કાર્યવાહી કરવા માટે તૈયાર રહેવાનું કÌšં છે. આ પત્ર એરફોર્સના અંદાજિત ૧૨,૦૦૦ જેટલા ઓફિસરોને મોકલવામાં આવ્યો છે. આ પત્ર પર ૩૦ માર્ચની સહી છે, એટલે કે તે ધનોવાના ચીફ બન્યાના ત્રણ મહિના બાદ લખવામાં આવ્યો છે.

માનવામાં આવી રÌšં છે કે, ધનોવાએ પત્રમાં હાલની પરિÂસ્થતની જે વાત કહી છે તે પાકિસ્તાન દ્વારા છુપાઈને કરાઈ રહેલા હુમલા માટે કરી છે. પરંતુ પહેલીવાર એરફોર્સના ઈતિહાસમાં આવું થયું છે કે, કોઈ ચીફે પોતાના ઓફિસરો સાથે આવો પત્ર વ્યવહાર કર્યો હોય. જાકે, આર્મીમાં આવા પત્ર વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. ફીલ્ડ માર્શલ અને એક સમયના જનરલ કે.એમ. કરિઅપ્પાએ અને જનરલ કે.સુંદરજીએ આવા પત્ર લખ્યા હતા.

પત્રમાં તમામ ઓફિસરોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે, તે લોકો હંમેશા તૈયાર રહે. શોર્ટ નોટિસ પર તેમને બોલાવી શકાય છે. પત્રમાં એમ પણ ઉલ્લેખ કરાયો છે કે, એરફોર્સે છેલ્લા કેટલાક સમયથી કેટલાક મોકો પર ખાસ પ્રદર્શન નથી કર્યું. પત્રમાં એરફોર્સના ઓછા સંસાધનોનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એરફોર્સ ફાઈટર પ્લેનના ૪૨ સ્કોવર્ડન પોતાની પાસે રાખી શકે છે, પરંતુ હાલ તેમની પાસે કુલ ૩૩ સ્કોવર્ડન જ છે.

પત્રમાં પ્રમોશન દરમિયાન થનારા પક્ષપાત વિશે ધનોવાએ ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેમણે સીનિયરના ખરાબ વર્તન અને શારીરિક શોષણ વિશે પણ પોતાનો મત વ્યક્ત કર્યો છે. ધનોવાએ લખ્યુ છે કે, આ બાબતને બર્દાશ્ત કરવામાં નહિ આવે.

