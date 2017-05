ચુંટણી પ્રચારમાં સોશ્યલ મિડીયાનો ઉપયોગ હાઈટેક બનશે

ગાંધીનગર

ચૂંટણીમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સોશ્યલ મીડીયાથી હાઈટેક ચૂટંણી જંગ ચાલી રહ્યો છે. આ બન્ને પક્ષો હાઈટેક પ્રચારથી મતદારોને આકર્ષી રહ્યાં છે. કોંગ્રેસ અને ભાજપ નાં ફેસબુક પ્રચાર ચૂંટણીને હાઈટેક બનાવશે. ૨૦૧૭ ની વિધાનસભાની ચૂંટણી ઐતિહાસિક ચૂંટણી બનનાર છે. આ વખતે આધુનિક ટેકનોલોજીમાં સોશ્યલ મિડિયાએ પ્રચારનું ઉત્તમ સાધન બન્યું છે. ૩ દિવસ પહેલા શંકર ચૌધરીએ ફેસબુક ઉપર પોતે કરેલી દિવસ દરમ્યાનની કામગીરી લાઈવ બતાવી વિશ્વનું સૌપ્રથમ વખત કોઈ સરકારી કાર્યવાહીનું સોશ્યલ મીડિયા મારફતે જીવંત પ્રસારણ કરી ટેકનોલોજીનો ભરપુર ઉપયોગ કર્યો હતો..

મોટાભાગનું યુવાધન સોશ્યલ મીડિયાનો મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરતો હોય જેને લઈ બંને પક્ષ અને સાથે હાર્દિક પટેલ અને અલ્પેશ ઠાકોર જેવા સોશ્યલ લીડર પણ પોતાની સભાઓ ફેસબુક અને ટ્‌વીટરનાં માધ્યમથી લાઈવ જ કરે છે. રાજકીય અને સામાજિક નેતાઓની ફેસબુક ઉપરની લોકપ્રિયતાની વાત કરવામાં આવે તો..

વિરોધ પક્ષના નેતા શંકરસિંહ વાઘેલાનું નામ મોખરે ઃ શંકરસિંહ વાઘેલા-૯,૪૦,૨૬૨, વિજય રૂપાણી-૯,૩૬,૦૭૮, શંકર ચોધરી-૯,૧૪,૨૮૪, નીતિન પટેલ-૧,૫૪,૭૮૯.

સામાજિક નેતાઓ પણ આ પ્રચાર પસાર નાં માધ્યમ થી દુર નથી. હાર્દિક પટેલ-૨,૮૩,૧૯૫, અલ્પેશ ઠાકોર-૧,૩૩,૦૨૧.

આમ ચૂંટણીઓ નજીક આવતા તમામ નેતાઓએ સોશ્યલ મીડિયાને પ્રચારનું સૌથી મોટું માધ્યમ બનાવ્યું છે અને લોકો સાથે સીધા સંપર્કમાં રહી પોતે કરેલા કામ , સભાઓ સહીત ની તમામ માહિતી પણ સોશ્યલ મીડિયા નાં માધ્યમ થી આપે છે..

જો કે સોશ્યલ મીડિયાને મહત્વ આપવાનું અને તેના થકીજ પ્રચાર કરવાના મુદ્દે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હંમેશા આગ્રહી રહ્યા છે. ત્યારે સોશ્યલ મીડિયાનો ઉપયોગ આગામી વિધાનસભામાં કેટલો સફળ રહેશે તે સમય જ બતાવશે.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.